10 فرق تحجز مقاعدها في نهائيات بطولة حمدان بن زايد

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

تأهلت 10 فريق إلى الدور النهائي لبطولة حمدان بن زايد (الظفرة 2019)، إذ شهدت مجموعة مدينة غياثي صعود فريقي مزيرعة وقلعة ظفير، بينما شهدت مجموعة جزيرة دلما صعود فريقي محمية بدع هزاع ومحمية الطوى، وبلغ فريقا بينونة والحمرا الدور نفسه عن مجموعة مدينة زايد، فيما تأهل كل من أبوحصا وحصن السره عن مجموعة السلع. وكانت التصفيات الأولية قد انطلقت مطلع الشهر الجاري، ومن المقرر أن تنطلق النهائيات في الثاني من شهر رمضان باستاد حمدان بن زايد آل نهيان.

من جانبه، أوضح مدير البطولة، خليفة الطنيجي، في تصريحات صحافية، أن هناك اتجاهاً لإضافة فريقين للمتأهلين، وذلك من خلال احتساب نظام أفضل الثواني من المجموعات الخمس، مع تغيير نظام التصفيات النهائية، ليصعد فريقان من كل مجموعة، ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية.