علي حسين كانو: يعقوب البلوشي وقّع رسمياً للنصر

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

كشف رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، علي حسين كانو، النقاب عن أن «مدافع الفريق الأول لكرة القدم، يعقوب البلوشي، وقّع رسمياً لنادي النصر، مستغلاً دخوله فترة الأشهر الستة الأخيرة في عقده، التي تعطيه الحق في التوقيع لأي نادٍ يختاره».

ورفض يعقوب البلوشي التعليق على خطوة انتقاله إلى النصر، مشدداً على أنه حالياً لاعب في كلباء، ويحترم النادي وجماهيره، ولا يمكن أن يتحدث عن ناد آخر.

وأكدت مصادر قريبة من اللاعب أن «البلوشي وقّع على عقود الانضمام لنادي النصر لمدة ثلاثة مواسم»، من دون أن تكشف عن قيمة الصفقة.

وقال كانو لـ«الإمارات اليوم»: «يعقوب البلوشي اختار مستقبله خارج اتحاد كلباء، ونحن نحترم رغبته، ولا توجد لدينا أي مشكلات في هذا الخصوص، ونتعامل معه باحترافية شديدة، بدليل وجوده أساسياً في مباراة عجمان».

وأضاف: «سنعمل في الموسم المقبل، في حالة تأكد بقاءنا في (المحترفين)، على دعم خط الدفاع بلاعبين على مستوى عال، يكونون إضافة مهمة للفريق، خصوصاً أن كلباء عانى نقصاً في هذا المركز تحديداً خلال الموسم الجاري».

وحول موقف المدرب الإيطالي، فابيو فيفياني، والأجانب من تجديد تعاقدهم في الموسم المقبل، أسوة بالمجري جوجاك، أوضح كانو أن «موقف جوجاك يختلف بعض الشيء، فاللاعب تلقى العديد من العروض من أندية أخرى، وأردنا أن نُحصنه لموسم آخر، أما بالنسبة للمدرب، فالإدارة وضعت له هدفاً محدداً بالبقاء، وحتى الآن لم يتأكد ذلك رسمياً لنؤكد بقاءه أو رحيله».

وتابع: «الأمر نفسه لبقية اللاعبين الأجانب، فهناك اجتماع سيجرى حتماً بين المسؤولين عن كرة القدم في النادي والمدرب، لمناقشة ملف الأجانب، وكل الأمور التي تخص الفريق مستقبلاً».

وعن أسباب عدم قدرة كلباء على تحقيق أي فوز في الدور الثاني، قال: «ربما تكون هناك أخطاء في الجانب التكتيكي، وربما تكون هناك أخطاء فردية، مثلما حدث في آخر مباراتين، وبالتأكيد فإن الجهاز الفني يعمل على تفادي مثل هذه الأخطاء، التي تلاشت إلى حد كبير في مباراة عجمان، التي حصلنا فيها على نقطة إيجابية للغاية في ظل النتائج المميزة التي حققها البرتقالي أخيراً، خصوصاً فوزه الكبير على العين».

الرمادي: لا توجد خلافات بين ستانلي وثيام

نفى مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، بشكل قاطع، وجود أي خلافات بين الثنائي المحترف، النيجيري ستانلي، والسنغالي ثيام. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «ما يقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك خلافاً بين اللاعبين عار تماماً عن الصحة، فعلاقتهما لا تقتصر على الملعب أو خارجه، بل تمتد لصداقة بين أسرتيهما، يعرفها الجميع داخل النادي».

واستغل مغردون وعدد من أنصار البرتقالي لقطة في مباراة عجمان والعين في الجولة قبل الماضية، حينما حدث عتاب بين ثيام وستانلي في إحدى الكرات، وزعموا وجود خلافات بين اللاعبين.

وعن مستوى الأجانب في لقاء كلباء، قال الرمادي: «الأجانب لم يكونوا وحدهم الأقل مستوى، فبعد مباراتين غاية في الصعوبة ضد الشارقة المتصدر والعين، من المنطقي أن يحدث بعض التراجع، بعد أن بذل اللاعبون جهداً كبيراً في المواجهتين».

وأضاف: «على اللاعبين أن يدركوا جيداً أنهم أمام فرصة تاريخية لإحراز المركز الخامس أو السادس في الترتيب العام، وهذان المركزان ليسا بعيدين عن الفريق في الوقت الراهن، وعليهم أن يترجموا موسمهم الاستثنائي بمركز متقدم».

ويحتل عجمان حالياً المركز السابع بـ28 نقطة، وبفارق ست نقاط عن الوحدة الخامس، وخمس نقاط عن بني ياس السادس.

رئيس مجلس إدارة كلباء علي حسين كانو يؤكد أن مصير المدرب فيفياني يتحدد بعد اتضاح الصورة بخصوص بقاء كلباء في «المحترفين» من عدمه.