داميان: إشراك فارس جمعة مهاجماً ليس تقليلاً من زايد العامري

المصدر: إبراهيم الديب ــ أبوظبي

دافع مدرب فريق الجزيرة، الهولندي داميان، عن قراره إشراك قلب دفاع الفريق، فارس جمعة، في مركز رأس الحربة الصريح، وعدم الدفع بالمهاجم البديل زايد العامري، في ظل غياب علي مبخوت للإيقاف، وذلك خلال مباراة دبا، أول من أمس، في الجولة 21 من دوري الخليج العربي، التي انتهت بالتعادل 2-2.

وقال داميان في المؤتمر الصحافي بعد المباراة «إشراك فارس جمعة مهاجماً صريحاً ليس تقليلاً من قدرات زايد العامري، لكن الأمر كان بهدف زيادة الضغط الهجومي على دفاع دبا، الذي توقعنا أن يتكتل، ويلعب على الهجمات المرتدة من خلال السريع ياسين البخيت»، وتابع: «الأمر لا يتعلق بعدم الثقة في زايد العامري».

لكن المدرب أشاد بالعامري، بعد الدفع به بديلاً، وقال إنه قدم نفسه بقوة، وسجل هدفاً رائعاً.

في المقابل اعتبر لاعب وسط الجزيرة، عبدالله رمضان، أن العامري بدخوله شكّل عمقاً هجومياً للفريق. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «فقدنا التركيز في الدقيقة الأخيرة من المباراة، وتسبب ذلك في هدف التعادل الذي سجله دبا».

من جانبه، أكد مدرب دبا الفجيرة، محمد الخديم، أن التعادل مع الجزيرة في ملعبه يعد فوزاً، خصوصاً أن المنافس كان يطمح إلى الفوز والانفراد بالمركز الثاني، مشيراً إلى أن فريقه نجح في القيام بهجمات مرتدة سريعة، وهو النهج الذي كنا نسعى إليه خلال المباراة لاستغلال تقدم دفاع الجزيرة خلف مهاجميه.

وأشار إلى أن الجزيرة كان أكثر خطورة في الشوط الثاني، ونجح في تسجيل هدفين، ونجحنا في إدراك التعادل في الدقيقة الأخيرة، بعد تغيير طريقة اللعب.

العبدولي: تعادل بطعم الفوز

اعتبر مدير فريق دبا، جمعة العبدولي، أن «التعادل مع الجزيرة هو بطعم الفوز»، وقال في تصريحات صحافية: «نحن في حاجة لأي نقطة، وأن تتعادل على أرض الجزيرة فهذا بمثابة الفوز».

وأضاف: «الأهم في هذه المرحلة ألا يخسر الفريق، ويحاول تجميع أكبر عدد من النقاط».

وأشاد العبدولي بالجهد الكبير الذي يبذله المدرب محمد الخديم، وقال: «الخديم ليس غريباً على الفريق، وهو يقدم أقصى جهد ممكن مع اللاعبين لانتشال الفريق من المركز الأخير، ومازالت هناك خمس مباريات، والأمل لايزال قائماً».