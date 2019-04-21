المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تتويج

تساءل مغردون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن سبب عدم حضور أي مسؤول في اتحاد الكرة مراسم تتويج فريق الشارقة تحت 15 سنة بدوري الأشبال، على الرغم من مشاركة مسؤولين باتحاد الكرة في تتويج فرق أخرى.

نهائي

أكد لاعب شباب الأهلي، ماجد حسن، لـ«الإمارات اليوم» أنه سيكون جاهزاً للمشاركة في نهائي كأس رئيس الدولة أمام الظفرة، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة «فرسان دبي» أمام الوصل، وأبعدته عن مواجهة الوحدة.

مدرب

يحرص مدرب لأحد أندية الدوري على عدم مغادرة النادي بعد انتهاء أي مباراة، إذ يبدأ، بعد نهاية المؤتمر الصحافي، في جولة للوقوف مع أعضاء مجلس الإدارة والجماهير والتقاط الصور التذكارية، وهو ما زاد من ارتباط الجمهور بالمدرب.