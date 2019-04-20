طائرة العين تنجو من مطبات شباب الأهلي وتتوج بالدوري‎

المصدر: معاذ كمبال –أبوظبي

توج فريق العين بلقب الدوري العام للرجال للكرة الطائرة للمرة الثامنة في تاريخ بفوزه على منافسه شباب الأهلي دبي بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة الفاصلة التي أستضافها صالة نادي الجزيرة مساء اليوم، ليستيعد "الزعيم" اللقب الذي كان قد فقده في الموسم الماضي لصالح بني ياس.

وسلم رئيس اتحاد الكرة الطائرة، يوسف الملا لاعبي فريق العين كأس الدوري والميداليات الذهبية في حين حصل لاعبو فريق شباب الأهلي على الميداليات الفضية، كما تم تقديم هدايا تذكارية لطاقم التحكيم الذي ادار المباراة بقيادة الحكم الدولي محمد الشامسي.

وشكل لاعب فريق العين، الفنزويلي غوميز كلمة السر في تتويج "الزعيم بلقب الدوري بفضل دوره البارز خلال الأشواط الثلاثة متفوقاً على كل زملائه في الفريق الذين ظهروا هم أيضاً بمستوى جيد وهو ما بدأ واضحاً في حسمهم لمباراة نهائية بثلاثة أشواط نظيفة.

واحتفل لاعبو فريق العين والجهازين الفني والاداري عقب التتويج باللقب مع جماهيرهم التي حرصت على مرافقة الفريق إلى أبوظبي، كما التقطوا صوراً تذكارياً مع الدرع في وجود بعضاً من عائلات اللاعبين.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على صالة سعيد بن مكتوم في الممزر حسمها شباب الأهلي لصالحه بثلاثة أشواط مقابل شوطين بينما فاز فريق العين في لقاء الإياب على الصالة البنفسجية بإستاد خليفة بن زايد لصالحه بذات النتيجة ليقود الحسم للمباراة الفاصلة التي ابتسمت لـ"الزعيم".

وبالعودة لمجريات المباراة جاء الشوط الأول مثيراً للغاية ومتكافئاً من جانب الفريقين، ففي حين حافظ فريق العين على تقدمه في اغلب فترات الشوط، إلا أن لاعبي شباب الأهلي الذي استفاقوا في الأوقات الأخيرة واستطاعوا أن يعادلوا العين في النقطة 24، غير أن "الزعيم" قال كلمته بعدها وحسم الشوط لصالح بنتيجة 28-26.

واستمرت الاثارة بذات القدر في الشوط الثاني الذي كان الأقوى نظراً لرغبة الطرفين في حسمه إذ دخله العين بدوافع الاقتراب أكثر من اللقب بينما كان واضحاً على شباب الأهلي العزم على التعادل وأمام هذه الدوافع تساوى الفريقين في عدد النقاط على مدار الشوط قبل أن ينجح لاعبو العين بفضل تماسكهم في حسم الشوط لصالحهم بنتيجة 27-25.

وتواصلت الاثارة والندية في الشوط الثالث والذي كان متقارباً في المستوى من الجانبين لكن شباب الأهلي كان الطرف الأفضل رغم أنه لم يتقدم على العين بالنقاط لكنه استفاد من توتر منافسه وكان قريباً من حسم الشوط لصالحه لكن لاعبو العين عادوا للتماسك وحسموا النتيجة لصالحهم 25-20 ليتوجوا على أثره باللقب.