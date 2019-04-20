النصر مع كايو «انتصارات فقط»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

حقق فريق النصر فوزه الثالث على التوالي للمرة الأولى في الموسم الحالي، بعدما تغلب «العميد» على فريق الإمارات 3-1 في ختام الجولة 21 من دوري الخليج العربي، ليحصد ثلاث نقاط جديدة، ويؤكد أن النصر لا يخسر مع مدربه البرازيلي المؤقت البرازيلي كايو، الذي تسلم مهمة تدريب الفريق من مراكز الهبوط برصيد 17 نقطة، وقاده ببراعة إلى النقطة 26 على لائحة الترتيب، بينما توقف رصيد «الصقور» عند 15 نقطة ويبقى في دوامة الهبوط.

بدأت المباراة بطيئة من الطرفين مع تحفظ من جانب لاعبي الإمارات الذين قابلوا لاعبي النصر من وسط ملعبهم، واعتمدوا على الهجمات المرتدة التي شكلت أول خطورة حقيقية في الدقيقة 12 عن طريق وليد عمبر، الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد في وسط المرمى تصدى لها الحارس أحمد شامبيه ببراعة، ورد بعدها النصر بأكثر من هجمة.

ولم تظهر المباراة بالشكل المطلوب في الشوط الأول الذي انتهى سلبياً لعباً ونتيجة، قبل أن يقلب المدرب البرازيلي كايو المباراة في الشوط الثاني بفضل تغييراته وقراءته الناجحة للمجريات، إذ نجح التشيلي روني في إحراز الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 61، ثم سجل البديل حبيب الفردان هدفين بعد اشتراكه في الشوط الثاني، الأول من رأسية في الدقيقة 66 بعد اشتراكه بثلاث دقائق فقط، والثاني الشخصي له من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 75.

وتصدى شامبيه لانفراد من اللاعب الفرنسي شيخ دياباتي، قبل أن يتمكن «الصقور» من تسجيل هدف عن طريق التونسي صابر خليفة في الدقيقة 93 من تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء لتنتهي المباراة 3-1 للنصر.