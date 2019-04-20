طائرة العين تتجاوز مطبات شباب الأهلي.. وتحتفل بالدوري

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

ظفر فريق العين بلقب الدوري العام للكرة الطائرة للمرة الثامنة في تاريخه، إثر فوزه على شباب الأهلي بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة الفاصلة التي استضافتها صالة نادي الجزيرة، أمس، ليستيعد «الزعيم» اللقب الذي كان قد فقده الموسم الماضي لمصلحة بني ياس.

وسلم رئيس اتحاد الكرة الطائرة يوسف الملا لاعبي فريق العين درع الدوري والميداليات الذهبية، في حين حصل لاعبو شباب الأهلي على الميداليات الفضية، وقدم هدايا تذكارية لطاقم التحكيم الذي أدار المباراة بقيادة الحكم الدولي محمد الشامسي.

وكان لاعب فريق العين، الفنزويلي غوميز، كلمة السر في تتويج «الزعيم»، لدوره البارز خلال الأشواط الثلاثة متفوقاً على كل زملائه في الفريق الذين ظهروا هم أيضاً بمستوى جيد بدا واضحاً في حسمهم لمباراة نهائية بثلاثة أشواط نظيفة.

واحتفل لاعبو العين والجهازان الفني والإداري عقب التتويج باللقب مع جماهيرهم التي حرصت على مرافقة الفريق إلى أبوظبي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على صالة سعيد بن مكتوم في دبي قد حسمها شباب الأهلي 3-2، بينما فاز العين في الإياب على الصالة البنفسجية باستاد خليفة بن زايد بالنتيجة نفسها، ليقود الحسم للمباراة الفاصلة التي ابتسمت لـ«الزعيم».

وبالعودة لمجريات المباراة، جاء الشوط الأول مثيراً للغاية ومتكافئاً من الفريقين، وحافظ العين على تقدمه في أغلب فترات الشوط، إلا أن لاعبي شباب الأهلي استفاقوا في الأوقات الأخيرة، واستطاعوا أن يتعادلوا 24-24، غير أن «الزعيم» قال كلمته 28-26.

واستمرت الإثارة في الشوط الثاني الذي كان الأقوى نظراً لرغبة الطرفين في حسمه، إذ دخله العين بدوافع الاقتراب أكثر من اللقب، بينما كان واضحاً على شباب الأهلي العزم على التعادل، وأمام هذه الدوافع تساوى الفريقان في عدد النقاط على مدار الشوط قبل أن ينجح لاعبو العين بفضل تماسكهم في حسم الشوط بنتيجة 27-25.

وفي الشوط الثالث، كان شباب الأهلي الطرف الأفضل لكن لاعبو العين عرف الحسم 25-20.