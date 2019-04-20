ريان يسلم: نعد جمهور العين بالتعويض في «الآسيوية»

المصدر: منصور السندي - الشارقة

قال لاعب فريق العين ريان يسلم إنهم كلاعبين يعتذرون لجمهور العين عن النتائج السلبية الأخيرة للفريق وخروجه من سباق المنافسة في لقب دوري الخليج العربي بعدما عودهم على البطولات. وأكد «نعد جمهورنا بالتعويض في البطولة الآسيوية من خلال التأهل إلى ربع نهائي أبطال آسيا». ويستقبل العين الدحيل القطري الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة. وأكد ريان يسلم في تصريحات صحافية: بالنسبة لي، مررت ببعض الظروف في الفترة الماضية بعد تعرضي لإصابات متكررة في بداية الموسم الحالي، ولم أشارك مع الفريق منذ بداية الإعداد الأول للموسم الكروي الحالي. وتابع: «لست راضياً عن نفسي، وأسعى لتقديم الأفضل في المرحلة المقبلة».

وبخصوص خروج الفريق متعادلاً في مباراة الشارقة أكد ريان أن النقطة تعد إيجابية في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الفريق. وتابع: «الجميع لم يقصر في تلك المباراة، رغم أن بعض اللاعبين يشاركون للمرة الأولى، وكل لاعب قاتل في الملعب في كل دقيقة، والحصول على نقطة من فريق مثل الشارقة خاض المباراة وهو مكتمل الصفوف تعد إيجابية رغم ان طموحنا كان الفوز».

وأشار ريان يسلم الى أنه يتقدم بالتهنئة لفريق الشارقة كونه بات الأقرب للفوز بلقب الدوري، وان الأمور بدأت تتضح بالنسبة له لحسم اللقب بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، مشيراً الى المستوى المتطور الذي قدمه الشارقة في الموسم الحالي.

وأكمل ريان «رغم أنه تبقت 15 نقطة في الملعب في الدوري إلا أن المنطقي هو أن الشارقة حسم الدوري».