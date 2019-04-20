«إسعاف دبي» يحرز لقب تحدي المرموم للدراجات الهوائية للسيدات

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تُوج فريق «مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف» بلقب سباق «تحدي المرموم للدراجات الهوائية للسيدات»، بعد أن أحرز المركز الأول لسباق الفرق والبالغ مسافته 20 كيلومتراً، مُسجلاً 50:19.6 دقيقة، وحل «هيئة الطرق والمواصلات» في المركز الثاني بزمن بلغ 51:17.5 دقيقة، فيما جاء فريق «غيت فيت شيك» في المركز الثالث بعد أن أنهى السباق في زمن 56:35.2 دقيقة.

وضمن سباق 20 كيلومتراً فئة الفردي المفتوحة، فازت خلود الظاهري بالمركز الأول بزمن قدره 37:20.5 دقيقة، تلتها أفنان عبدالله، وشمة الشحي ثالثة.

وحصل «ذا سايكل هاب» على المركز الأول ضمن سباق 50 كيلومتراً لفئة الفرق بعد إنهاء عضوات الفريق السباق في زمن قدره 1:34:14.9 ساعة، تلاه في المركز الثاني فريق «سوبر ليديز»، ثم فريق «سيدات شرطة دبي».

وضمن هذه المرحلة للفردي من عمر 16 - 19 عاماً، فازت سماح خالد من شرطة دبي بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن قدره 1:28:55.0 ساعة.

وفازت صفية الصايغ كذلك بالمركز الأول لسباق 50 كيلومتراً فردي من عمر 20-39 عاماً.

وفي سباق 50 كيلومتراً فردي فئة 40 - 49 عاماً، فازت راشيل جرين وود.

وضمن فئة الفردي لـ50 سنة فما فوق، فازت ديان بيرت جاكسون بالمركز الأول.

أما سباق 10 كيلومترات فئة فردي 5 – 12 عاماً، فقد شهد فوز أربيلا فانكورت. وقام بتتويج الفائزات بالمراكز الأولى الثلاث في جميع الفئات عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، لمياء عبدالعزيز خان، وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية رئيسة اللجنة النسائية والتسويق، نورة الجسمي، ومدير قسم تطوير رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، فوزية فريدون، ومدير قسم السياحة الرياضية بالمجلس غازي المدني.

وشارك في السباق، الذي يعد أول منافسة في الدراجات الهوائية مخصص للسيدات فقط، ونظمته شركة «فيت غروب» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، 200 متسابقة، ويدعم السباق برنامج مؤسسة الجليلة للأطفال.

السباق هو الأول من نوعه المخصص فقط للسيدات ضمن الدراجات الهوائية، وشاركت فيه 200 متسابقة.