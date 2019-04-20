انطلاق «جودو آسيا» في ضيافة الفجيرة اليوم

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

تنطلق صباح اليوم في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة منافسات بطولة آسيا والمحيط الهادئ للجودو. وتقام البطولة القارية برعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ويستضيفها نادي الفجيرة للفنون القتالية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، وتعتبر من بين الأحداث المهمة بالنسبة للعبة على المستوى القاري.

وتشهد البطولة إقامة 7 منافسات للرجال ومثلها للسيدات، ويشهد اليوم الأول إقامة منافسات السيدات لأوزان (تحت 48 كلغ و52 كلغ و57 كلغ). وتتضمن المنافسات أيضاً بعض مباريات الدور التمهيدي للرجال لأوزان تحت (60 كلغ و66 كلغ). وتبدأ منافسات الدور النهائي في الفترة المسائية يعقبها تتويج الفائزين الأوائل. على أن يشهد اليوم أيضاً نهائيات أوزان (تحت 63، 70، 73 كلغ) للسيدات، وكذلك تحت 81 كلغ للرجال والسيدات.

وتضم القائمة النهائية للمنتخب الوطني المشاركة في البطولة 7 لاعبين ولاعبات هم أحمد النقبي ومصبح الشامسي وخليفة الحوسني وعلي حسن الدرمكي، واللاعبة ميثاء محمد النيادي التي تشارك في وزن تحت 57 كلغ، وتضم الدوليين المصنفين فيكتور وايفان بجانب الطاقم الفني المكون من فسيلي ونايوا والجهاز الإداري.