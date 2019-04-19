خالد عيسى: لم أجدد عقدي مع العين

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد حارس مرمى العين خالد عيسى أنه لم يجدد إلى الآن عقده مع النادي لكنه يعد جماهير العين بتجديده قريبا من أجل استمرارية مشواره مع الفريق، معتبرا أنه ورغم أن الفريق لعب مباراته الأخيرة امام الشارقة التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن الجولة 21 لدوري الخليج العربي لكرة القدم بعناصر بعضها يشارك لأول مرة الأن، ظهر الفريق بصورة جيدة، مشيرا الى أن العين كسب جيلا جديدا من اللاعبين الشباب، مؤكدا أن كل من تابع المباراة كان يتوقع فوزا سهلا للشارقة، معتبرا أن الشارقة يستحق العودة لمنصات التتويج في اعقاب المستوى المتطور الذي ظهر به الفريق خلال الموسم الحالي، لافتا الى أنهم كلاعبين والمنظومة كلها تتحمل مسؤولية النتائج التي صاحبت مسيرة العين في الفترة الأخيرة خلال الموسم الحالي، واعدا جماهير العين بالعمل على تغييرهذه الصورة.

وقال خالد عيسى في تصريحات صحافية "كانت هناك إخفاقات كبيرة ونتائج سلبية كثيرة في الفترة الماضية ولكن العناصر الجديدة قدمت أوراق اعتمادها في الفريق".

وأضاف " الجيل الجديد من لاعبي العين من الشباب أمر يبشر بالخير كونهم يعتبرون عماد مستقبل نادي العين وجاهزون لتسلم راية الفريق من اللاعبين الحاليين نظرا لكون بعضهم قد تخطى الثلاثين من عمره".