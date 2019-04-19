محسن مصبح: بصراحة.. الشارقة لم يكن يخطط للقب الدوري

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد رئيس شركة كرة القدم بنادي الشارقة، محسن مصبح، أن طموحهم منذ بداية الموسم كان يتجسد في تقديم الفريق موسماً جيداً يليق بـ«الملك»، والحصول على أحد المراكز المقدمة المؤهلة لدوري أبطال آسيا، ولم يخططوا للحصول على لقب دوري الخليج العربي، معتبراً أنه كان من الصعب قبل بداية الموسم التفكير في المنافسة على اللقب، في ظل وجود فرق كبيرة ظلت تسيطر على بطولة الدوري خلال السنوات الـ10 الأخيرة، مثل العين وشباب الأهلي والوحدة والجزيرة، مع احترامه لبقية الفرق الأخرى في الدوري، على حد تعبيره.

وقال محسن مصبح لـ«الإمارات اليوم»: «يجب التأكيد على أن الأمور الخاصة بلقب الدوري لم تحسم بعد، ولاتزال هناك مباريات في الملعب، وأتمنى أن نحصل على لقب الدوري، لأن ذلك يمثل نقلة نوعية كبيرة لكيان الشارقة».

وبات الشارقة، الذي تعادل أول من أمس مع العين 2-2 في الجولة 21 لدوري الخليج العربي، ورفع رصيده إلى 51 نقطة، على بعد ست نقاط فقط من الجولات الخمس المقبلة للتتويج رسمياً بالدوري، إذ يبلغ الفارق بينه وبين أقرب منافسيه شباب الأهلي 10 نقاط، بعد خسارة الأخيرة أمام الوحدة في الجولة الماضية.

وعن تجديد عقد مهاجم الفريق المحترف البرازيلي ويلتون سواريز، قال رئيس شركة نادي الشارقة لكرة القدم، إن «سواريز مرتبط بعقد مع الشارقة حتى نهاية الموسم الكروي الحالي»، واصفاً الأمور المتعلقة بعقد اللاعب بـ«الطيبة».

وأضاف «ويلتون لديه عقد مع النادي ينتهي بتاريخ 28 يونيو المقبل، وهو يحترم هذا العقد، وكذلك نادي الشارقة، وليس هناك أي خلاف على بنود العقد ومسألة التجديد معه من عدمها، لكن هناك تأويلات كثيرة في هذا الخصوص، وبالنسبة لنا فإننا في النادي لا نستطيع عمل عقد جديد مع اللاعب في الموسم نفسه وعقده لايزال سارياً حتى نهاية الموسم الحالي، حتى لا نتعرض للمخالفة».

وتابع محسن مصبح «الأمور الخاصة باستمرارية اللاعب مرتبطة بإدارة الفريق، والتجديد من عدمه مسألة وقت».

من جهة أخرى، وصف محسن مصبح أي نقطة يحصدها أي فريق تعد إيجابية بالنسبة له، معتبراً عودة فريق العين من البوابة الكبيرة أمراً إيجابياً لأن العين عود الجميع على أنه يثري البطولة.

وأضاف في تصريحات صحافية: «على الرغم من أن العين كان الأفضل في المباراة، إلا أن الشارقة استطاع أن يرجع إلى أجواء المباراة، ويعرف كيف يتعامل مع أحداثها في الشوط الثاني ويحقق التعادل».

ووصف محسن مصبح المرحلة المقبلة في مسيرة الفريق بأنها تحتاج إلى تركيز ووعي من قبل الفريق في تعامله مع جميع المباريات المتبقية، نظراً لأن أي فريق سيخوض أي مباراة متبقية في البطولة وكأنها مباراة نهائية، مشدداً على أن الفريق سيستغل الوقت في كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة.