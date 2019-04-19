صقر القاسمي: تكريم رياضيي الشارقة يؤكد قيمة الرياضة في الإمارة

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

قال الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، إن «تكريم الرياضيين من الشارقة خلال الاحتفال السنوي لأصحاب الإنجازات يؤكد قيمة الرياضة في الإمارة».

يذكر أن الاحتفال الكبير شهد تكريم 29 لاعباً و16 لاعبة من 10 أندية من أندية الإمارة الباسمة، حصدوا 116 ميدالية متنوعة. وأضاف الشيخ صقر القاسمي: «مجلس الشارقة الرياضي حريص على الاهتمام بالرياضيين، ودعم جميع مجالات الرياضة والألعاب، حيث يتم دائماً حصر جميع الألعاب وأرقام اللاعبين وبطولاتهم، ودور برنامج رعاية الموهوبين بالمجلس في الحصول على النتائج المتميزة، سعياً إلى مزيد من التقدم في كل الرياضات».