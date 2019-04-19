دبا يخشى «الغرق» أكثر أمام الجزيرة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يأمل فريق الجزيرة استغلال خسارة فريق شباب الأهلي أمام الوحدة بهدف دون رد، والانقضاض على المركز الثاني في ترتيب دوري الخليج العربي، عندما يستضيف فريق دبا الفجيرة في السادسة مساء اليوم على استاد محمد بن زايد في الجولة الـ21 للمسابقة.

في المقابل، يخشى دبا «الغرق» أكثر في قاع الدوري، حيث يحتل المركز الأخير بـ11 نقطة، وبات أبرز المرشحين للهبوط إلى الهواة.

ويدخل الجزيرة المباراة برصيد 40 نقطة في المركز الثالث، بعد نجاحه في الفوز على كلباء في الجولة الماضية خارج ملعبه بأربعة أهداف مقابل هدفين، ومتخلفاً بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي الثاني حالياً، والذي تجمد رصيده عند 41 نقطة في المركز الثاني، بعد خسارته من الوحدة أول من أمس بنتيجة 1-صفر.

في جانب آخر باتت مهمة دبا معقدة للغاية، إذ رغم فوزه في الجولة الماضية على الفجيرة، لكنه مستمر في المركز الأخير. وسيجد صعوبة كبيرة في الخروج بنتيجة إيجابية، في ظل تحسن نتائج الجزيرة، بالإضافة إلى قوة الأخير على أرضه وبين جمهوره.

ومهمة فريق دبا صعبة، لكنها ليست مستحيلة، خاصة أن الفريق يقدم دائماً مباريات قوية أمام الفرق الكبرى خاصة الجزيرة، ومن المؤكد أنه سيلعب بتوازن كبير بين الدفاع والهجوم، واستغلال غياب هداف الجزيرة علي مبخوت، وصانع ألعابه خلفان مبارك.

ونظرياً يعتبر الجزيرة الأقرب للفوز، في ظل فارق الإمكانات الكبير بين الفريقين في المهارات الفردية والخبرة، رغم أن الفريق سيفتقد مجموعة كبيرة من لاعبيه الأساسيين لظروف مختلفة، أبرزهم علي مبخوت الموقوف ثلاث مباريات، وخلفان مبارك ومحمد جمال للإصابة.

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