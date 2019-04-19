«الصقور» يختبر اليوم صحوة «العميد»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يسعى فريق النصر إلى مواصلة عروضه الجيدة في الفترة الأخيرة، منذ عودة المدرب البرازيلي كايو لتولي المهمة، وسيكون على موعد الساعة 8:30 مساء اليوم على استاد آل مكتوم، مع مواجهة ضيفه فريق الإمارات في ختام الجولة 21 من دوري الخليج العربي. ومنذ تولي المدرب كايو تدريب النصر مؤقتاً للمرة الثانية هذا الموسم، حقق انتصارين في آخر جولتين على الوصل والوحدة، جمع بهما ست نقاط ثمينة جعلت مركز العميد يتحسن في ترتيب الدوري، والانتصار على العنابي لم يتحقق للعميد منذ ست سنوات في استاد آل نهيان.

ويعيش الفريقان فترة جيدة، بعدما نجح الصقور في العودة إلى الانتصارات بالفوز على الظفرة في الجولة الماضية، ليترك المركز قبل الأخير. ويعاني الجانبان الغيابات بشدة، إذ يستمر غياب الهداف الإسباني نيغريدو عن النصر، جراء إصابة بكسر في الكتف، بينما يغيب عن الإمارات 6 لاعبين مواطنين.

وأكد مدرب النصر كايو في تصريحات صحافية أن المواجهة ستكون صعبة على الجانبين، لكنه شدد على أن العميد يسعى بقوة لمواصلة الانتصارات.

وأضاف «زيادة مُعدلات التركيز عند اللاعبين، وإعادة توظيفهم في الملعب بشكلٍ جيد، كان له بالغ الأثر في تحقيق الفوز في الجولتين السابقتين، وهو ما أعاد الثقة مُجدداً للاعبين، ونسعى جاهدين للاستفادة من هذه الدفعة المعنوية الهائلة لمواصلة الانتصارات».

عبدالله الكوري: الفوز على الظفرة يمنحنا الثقة اللازمة

قال لاعب فريق الإمارات عبدالله الكوري، إن الانتصار على الظفرة منح اللاعبين الدفعة المعنوية اللازمة في المباريات المقبلة، وقال في تصريحات صحافية «نخوض مباراة صعبة أمام النصر في ملعبه، لكننا نريد الفوز فقط، ولا شيء غيره، والفوز على الظفرة أعاد لنا الثقة للاستمرار في تحقيق الفوز، وسنسعى للحفاظ على آمال الفريق في البقاء بالدوري».