منتخب السباحة يغادر إلى الكويت

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

غادر منتخب سباحة المياه المفتوحة، أمس، إلى الكويت للمشاركة في البطولة الخليجية والآسيوية والعربية لسباحة المياه المفتوحة، حيث سيكون السباق واحداً للفئات الموجودة في البطولة، على أن يتم حساب كل نتيجة على حدة.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني رئيس اللجنة الفنية للسباحة عضو اللجنة التنظيمية بالبطولة، عبدالله مبارك، ويشارك فيها تسعة سباحين، إضافة إلى الجهازين الفني والإداري.

وقال مبارك في تصريحات صحافية: «إن المنتخب سيشارك في ثلاث بطولات تكون لها نفس البداية، وهي البطولات العربية والخليجية والآسيوية لسباحة المياه المفتوحة»، مشيراً إلى انتظام السباحين في معكسرات الفترة الماضية، حيث تم تقسيم المنتخب إلى مجموعتين الأولى في أبوظبي مع المدرب المصري أحمد الغيطاني، والثانية في دبي مع المدرب السلوفاكي ماتيك.