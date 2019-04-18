المري: فريق شباب الأهلي للصالات كفى ووفى

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد رئيس شركة الألعاب الجماعية بنادي شباب الأهلي، اللواء محمد أحمد المري، أن الشركة وإدارة النادي بصفة عامة، تعملان وفق منظومة فريق عمل واحد لمصلحة كل الألعاب، وقال إنه يوزع جهده على جميع الفرق.

وعن إنجازات كرة قدم الصالات، الفائز أول من أمس بكأس رئيس الدولة، عقب تغلبه على النصر في المباراة النهائية 3-2، قال «لاشك أن فريق الصالات كفى ووفى، وقدم موسماً رائعاً من كل النواحي، وكانت النتيجة تحقيق ثلاثية تاريخية في موسم واحد، بعد الفوز بكأس الإمارات والدوري، إذ ظل الفريق يفوز ويحقق الإنجازات كنتيجة حتمية للعمل المشترك بين الإدارة واللاعبين والأجهزة الفنية والطبية».

وأضاف المري لـ«الإمارات اليوم»: «سبق أن أكدت أعجابي الشديد بهذه اللعبة التي يجب أن نصل بها إلى العالمية خلال فترة وجيزة، لأن كل مقومات نجاحها متوافرة بصورة كبيرة، فضلاً عن كونها غير مكلفة، وأتمنى أن تدخل جميع أندية الدولة في مسابقات كرة الصالات من خلال تشكيل فرق، وطموحاتنا في المراحل المقبلة أن تكون هناك فرقاً لمنافسات الشباب والناشئين، فقد كانت اللعبة في السابق للمعتزلين، لكن الآن أصبح هناك لاعبون مختصون في فنونها وإثارتها، لذلك نطالب بمزيد من الاهتمام من الأندية، ومن اللجنة التنفيذية التي تدير اللعبة، والتي تستحق الشكر على ما تقوم به من عمل وجهد، لكننا نطالبهم بالأفضل لأننا أحببنا اللعبة، ونتمنى تطويرها كي نصل بها إلى أعلى المراتب».

من جانبه آخر، قال عضو مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، عبدالملك جاني، في تصريحات صحافية: «إن الفترة المقبلة ستكون فترة المنتخبات الوطنية، وسنعمل بكل جهدنا كي نجهز منتخباً قوياً للتصفيات المقبلة، سنبدأ الإعداد للموسم الجديد من الآن، ونطلب من جميع الأندية التي لم تشكل فرقاً لكرة الصالات أن تسرع الخطى في هذا الاتجاه، خصوصاً أندية العين والجزيرة».