لماذا زوران متحمس لمواجهة النجم الساحلي في استاد هزاع بن زايد؟

المصدر: معاذ كمبال -العين

قال مدرب فريق الهلال السعودي، الكرواتي زوران ماميتش إن استاد هزاع بن زايد في مدينة العين يظل مرتبطاً معه بذكريات لا تنسى لكونه حقق فيه نتائج تاريخية قادته مع فريقه السابق العين للوصول لنهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم في ديسمبر الماضي.

وقال زوران في المؤتمر الصحافي اليوم قبل مواجهة النجم الساحلي في نهائي كأس زايد للأندية العربية الابطال إنه يأمل في أن تقوده تلك الذكريات الرائعة للتتويج مع فريقه السعودي باللقب.

وكان زوران حقق في استاد هزاع بن زايد نتائج تاريخية مع العين حينما قاده للمباراة النهائية عبر سلسلة من الانتصارات المتتالية تخطى فيه أبطال ثلاث قارات بداية من تيم ويلنغنتون النيوزلندي والترجي التونسي وريفير بليت الارجنتيني.

وقال المدرب الكرواتي عن مواجهة النجم الساحلي: "طريقنا للنهائي لم يكن سهلاً، لقد ظهرنا بشكل غير جيد في بعض الأوقات، يجب علينا أن نحسن من ذلك في مباراة الغد".

وأضاف: "نحن نحترم منافسنا ويجب علينا أن نستثمر كل الفرص التي يمكن أن نحصل عليها خلال اللقاء".

وأوضح زوران ماميتش أن عليهم اتخاذ طريقة تكتيكية تساعدهم في تحقيق اللقب بالتركيز على التفاصيل الصغيرة.

وقال المدرب الكرواتي: "فرحتنا بالوصول للمباراة النهائية لن تكتمل إلا من خلال تحقيق اللقب وفي سبيل ذلك علينا أن نلعب كرة قدم سريعة وسهلة كما علينا التركيز أيضاً على التفاصيل الصغيرة".

