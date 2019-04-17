الكعبي: انتظروا نسخة استثنائية من ماراثون زايد الخيري في نيويورك

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكد رئيس اللجنة العليا المنظمة للنسخة الـ15 من ماراثون زايد الخيري بولاية نيويورك الأميركية، الذي سيقام في 28 الجاري، الفريق م/‏‏‏ محمد هلال الكعبي، أن نسخة هذا العام ستكون استثنائية على كل الاتجاهات، مؤكداً أن اللجنة أعدت العدة لنسخة متميزة تنظيمياً وجماهيرياً، وحتى على الصعيد الإعلامي.

وقال في تصريحات صحافية: «بكل تأكيد استمرارية الماراثون للعام الـ15 على التوالي، خير تأكيد على النجاحات المبهرة التي حققها من عام إلى آخر، خصوصاً على الصعيد الإنساني، والرسالة الخاصة من الإمارات قيادةً وشعباً إلى العالم أجمع.

وأضاف: «حب الخير ونشره مبدأ إماراتي خالص، وصناعة وطنية أرادت القيادة الإماراتية أن تسعد العالم بها، من خلال مثل هذه الأحداث الخيرية الرائعة».

وشدد على أن حالة الزخم الإعلامي الكبير التي يحظى بها الماراثون الخيري في وسائل الإعلام الأميركية، تؤكد نجاح أبناء الإمارات في نقل الرسالة بشكل سليم، وبطريقة أشاد بها العالم.

وأكد على أن اللجنة العليا تحرص كل الحرص على أن تكون الاحترافية هي أساس العمل التنظيمي من البداية وحتى النهاية، مؤكداً أنه تم الاتفاق مع شركة دعاية وإعلام متخصصة من أجل العمل الإعلامي والترويجي للنسخة الـ15 التي تعد استثنائية بكل المقاييس.

كما أكد أن هناك 70 حافلة ستحمل شعار الحدث، وكذلك علم الدولة وعلم الولايات المتحدة الأميركية، للإعلان عن قدوم الماراثون إلى نيويورك، في تقليد جديد تسعى اللجنة من خلاله إلى العمل بشكل احترافي.

وتتواصل الاستعدادات على قدم وساق لانطلاق النسخة الـ15، وتحرص اللجنة العليا المنظمة على الاطلاع بشكل يومي على آخر الأمور اللوجستية الخاصة بالحدث، وكذلك التجهيزات على أرض الواقع.

وتسعى اللجنة لخروج النسخة المقبلة بشكل مغاير، لاسيما أنها تريد أن تكون كرنفالاً احتفالياً بمرور 15 عاماً على انطلاقة الفعالية العالمية الخيرية، واتخذت اللجنة مجموعة من الخطوات الفعلية في هذا الصدد، أهمهما وأبرزها الإعلان عن برنامج الفعاليات التي سيتضمنها السباق التاريخي، وكذلك اعتماد الترتيبات الخاصة باحتفالية يوم الإمارات التي ستقام بحديقة «سنترال بارك» الشهيرة.