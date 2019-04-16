ختام بطولة نادي الذيد السنوية للرماية

المصدر: الذيد - الإمارات اليوم

اختتمت بطولة الذيد السنوية الـ13 للرماية، التي ينظمها نادي الذيد، بإشراف اتحاد الرماية والتي تم اعتمادها بأجندة الموسم الرياضي بمشاركة أندية: الذيد، دبي، النصر، الشارقة، والشارقة لرياضة المرأة، والتي تمت علي ثلاثة أيام متواصلة للرجال والسيدات. وحقق فريق الذيد المركز الأول في عدد من المسابقات، واعتلى منصات التتويج.

من جهته، توجه رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، سالم بن هويدن الكتبي، بالشكر لاتحاد الرماية، للإشراف على البطولة، وإعطائها طابعاً رسمياً، بمشاركة أكثر من خمسة أندية، مضيفاً أن المسابقة اتسمت بالقوة والمنافسة الشديدة، وذلك لكفاءة الجهات المشتركة بها.