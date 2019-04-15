معاقبة مبخوت بالإيقاف والغرامة 50 ألف درهم

المصدر: منصور السندي-دبي

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد في دبي برئاسة المستشار سعيد الحوطي ، إيقاف كل من مهاجم الجزيرة علي مبخوت وحارس مرمى اتحاد كلباء محمد البيرق ، ثلاث مباريات رسمية بخلاف عقوبة الطرد وتغريم كل منهما 50 الف درهم بسبب تبادلهما السباب والبصق خلال مباراة فريقيهما الأخيرة في دوري الخليج العربي لكرة القدم، فيما عاقبت اللجنة أيضا مدير فريق دبا جمعة العبدولي بتغريمه 2000 درهم بسبب نزوله أرض الملعب والاحتفال مع اللاعبين بعد تسجيل فريقه للهدف الثاني في مرمى الفجيرة.

وقال عضو اللجنة المتحدث الرسمي حمدان رشود الزيودي في تصريحات صحافية " تمت معاقبة نادي الفجيرة بتغريمه مبلغ 50 ألف درهم لقيام جمهوره بسب لاعب دبا ياسين البخيت بمكبرات الصوت، وجاءت هذه العقوبة بسبب تكررت المخالفة من قبل جمهور الفجيرة، كما تم تغريم نادي الإمارات مبلغ 30 ألف درهم لحصول لاعبيه على ستة إنذارات خلال مباراة الفريق الأخيرة مع الظفرة ".