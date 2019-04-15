هجن العاصفة تحسم لقب الحول المحليات في «ختامي المرموم»

المصدر: أحمد طارق - دبي

فازت هجن العاصفة بلقب سباق الحول المحليات، في اليوم الثامن من مهرجان ختامي المرموم 2019، أمس، في نادي دبي لسباقات الهجن، بينما تألقت هجن الرئاسة في منافسات الحول المهجنات.

وحسمت هجن العاصفة لقب الشوط الأول المخصص للحول المحليات عن طريق المطية «دفرة»، بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلة زمناً قدره 12:44:2 دقيقة، لتحصل على جائزة عبارة عن سيارة مرسيدس، أما الشوط الثاني المخصص للحول المهجنات فذهب إلى هجن الرئاسة عن طريق المطية «الشرود»، بقيادة المضمر محمد زيتون المهيري، مسجلة زمناً قدره 12:49:1 دقيقة، لتحصل على جائزة عبارة عن سيارة رينج روفر.

واستعادت هجن العاصفة تألقها في منافسات الزمول المحليات، بحصول «شاهين» على المركز الأول، بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلاً زمناً قدره 13:19:4 دقيقة، كما واصلت هجن العاصفة سيطرتها في الشوط الرابع المخصص للزمول المهجنات بحصول «شاهين» أيضاً على المركز الأول، مسجلاً زمناً قدره 13:22:7 دقيقة، بينما فازت هجن الرئاسة بالمركز الأول في الشوطين الخامس والسادس، عن طريق «روعة» بقيادة المضمر أحمد ماجد الخيلي، بحصولها على لقب الشوط المخصص للحول المحليات، مسجلة زمناً قدره 13:09:8 دقيقة، وعن طريق «الفايزة» بقيادة المضمر محمد زيتون المهيري بالحصول على المركز الأول في الشوط المخصص للحول المهجنات، مسجلة زمناً قدره 12:58:6 دقيقة.

من جهة أخرى، شهدت الفترة الصباحية إثارة قوية في منافسات الكبار لهجن أصحاب السمو الشيوخ، إذ أقيمت 16 شوطاً في سن الحول والزمول، تم تقسيمها بين فئات الهجن المحليات والمهجنات، وكانت مسافة السباق ثمانية كيلومترات.

وتألقت هجن ند الشبا مع «الشاهينية»، بقيادة المضمر سالم سعيد، وفازت بلقب الشوط الأول للحول المحليات بعد أن وصلت إلى خط النهاية مسجلة زمناً قدره 12:44:0 دقيقة، أما الشوط الثاني للحول المهجنات فكان من نصيب «طماعة» بشعار هجن الرئاسة، تحت قيادة المضمر علي جميّل الوهيبي، وسجلت زمناً بلغ 12:45:0 دقيقة.

وسجلت هجن العاصفة لقبها الأول في الفترة الصباحية من خلال الشوط الثالث للزمول المحليات عن طريق «شاهين»، بتوقيت بلغ 13:03:2 دقيقة، قبل أن يتدخل «شاهين» ويهدي هجن العاصفة والمضمر غياث الهلالي لقب الشوط الرابع للزمول المهجنات، بوصوله لخط النهاية في زمن بلغ 13:13:5 دقيقة.

جوائز قيمة

حصل الفائزون بالمركز الأول في جميع الأشواط الـ16 الصباحية على سيارات «تويوتا ستيشن، نيسان باترول، شيفروليه بليزر»، بينما نال أصحاب المراكز من الثاني حتى العاشر جوائز مالية قيمة.