«سلة الشارقة» تتعاقد مع اللاعب الأميركي هاريس

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف مدرب فريق الشارقة لكرة السلة، عبدالحميد إبراهيم، عن التعاقد مع المحترف الأميركي وهداف الدوري اللبناني مارفيل هاريس، لدعم صفوف الفريق في مساعيه للدفاع عن لقبه الخليجي، حين يخوض خلال الفترة من 20 إلى 27 الجاري منافسات النسخة 39 من بطولة الأندية الخليجية الأبطال، المقامة في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال عبدالحميد لـ«الإمارات اليوم»، إن «جهوداً كبيرة بذلت على مدار الفترة الماضية، بهدف تدعيم صفوف الفريق بمحترف على مستوى عال على صعيد مركز صانع الألعاب، قبل أن يتم التواصل أخيراً للاتفاق مع مارفيل هاريس».

وأضاف: «تغادر بعثة الفريق اليوم إلى المنامة، بهدف التأقلم مبكراً على أجواء البطولة، خصوصاً أننا بصدد الاتفاق على إجراء مباريات ودية، تتيح للاعب الأميركي الجديد التأقلم مع بقية عناصر الفريق، إذ من المتوقع خوض مباراة واحدة مع المنامة البحريني أو مع شباب الأهلي».