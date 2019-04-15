الكريكت تنضم إلى منافسات النسخة السابعة لدورة ند الشبا

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، التي تقام خلال شهر رمضان المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إضافة رياضة الكريكت إلى منافسات النسخة السابعة، ليرتفع بذلك عدد رياضات الدورة إلى 12 لعبة.

وتعد دورة ند الشبا، التي انطلقت عام 2013، الحدث الأكبر الذي يقام في شهر رمضان الفضيل، على صعيد تنوع الألعاب الرياضية والجوائز المالية المخصصة للفائزين، والتي تضم منافسات لجميع الرياضيين الإماراتيين والمقيمين من داخل الدولة وخارجها، ضمن فئات الفردي والفرق للرجال والسيدات.

وتشمل الألعاب التي اعتمدتها اللجنة المنظمة كلاً من: كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، البادل تنس، كرة السلة على الكراسي المتحركة، كرة السلة 3×3، الجوجيتسو، المبارزة، كرة القدم لذوي الإعاقة السمعية، تحدي ناس الليلي، سباق الجري لمسافتي خمسة و10 كيلومترات، سباق الدراجات الهوائية لمسافة 75 كيلومتراً، والكريكت.

وحددت اللجنة المنظمة في بيان لها، أمس، مواعيد انطلاق المنافسات، وغلق باب القيد والمشاركة في الدورة، إذ سيستمر التسجيل في بطولات المبارزة وكرة السلة للكراسي المتحركة، وكرة السلة 3×3 والجوجيتسو إلى 30 أبريل الجاري، فيما يتواصل التسجيل في تحدي ناس الليلي إلى السادس من مايو المقبل، فيما سيكون يوم 11 مايو هو آخر موعد لاستقبال طلبات التسجيل في سباق الدراجات الهوائية 75 كيلومتراً، وسباق الجري لمسافتي خمسة و10 كيلومترات، كما يتواصل التسجيل في بطولة الكركيت إلى 20 أبريل الجاري.

وتنطلق منافسات بطولة الكرة الطائرة في الثامن من مايو بمجمع ند الشبا الرياضي، وتستمر ستة أيام، تنطلق بعدها بيوم واحد منافسات بطولة كرة قدم الصالات في مجمع ند الشبا الرياضي، وتستمر إلى 24 مايو.

واستقرت اللجنة المنظمة وفق بيانها على إقامة منافسات بطولة الكريكت في ملعب موانئ دبي العالمية للكريكت في منطقة جبل علي، خلال الفترة من الثامن إلى 20 مايو المقبل، كما تجري منافسات بطولة البادل تنس في الفترة من الثامن إلى 21 مايو، على أن تقام منافسات المبارزة خلال الفترة من 10 إلى 13 مايو في نادي شباب الأهلي، والنهائي في مجمع ند الشبا الرياضي

وتقام بطولة الجوجيتسو في مجمع ند الشبا الرياضي في 11 مايو، وسباق الجري لمسافتي خمسة و10 كيلومترات في 23 مايو، وينظم سباق الدراجات الهوائية لمسافة 75 كيلومتراً في 17 مايو للفئة المفتوحة للرجال وفئة أصحاب الهمم، وفي 18 مايو للفئة المفتوحة للسيدات وفئة الهواة المواطنين وفئة الهواة المواطنات.

وسيستضيف نادي دبي لأصحاب الهمم منافسات بطولة كرة السلة للكراسي المتحركة خلال الفترة من التاسع إلى 21 مايو، بينما يقام النهائي في مجمع ند الشبا الرياضي، ويقام تحدي ناس الليلي يومي 10 مايو لفئة الفرق و16 مايو لفئة الفردي، على أن تجري منافسات بطولة السلة 3×3 خلال الفترة من الثامن إلى 15 مايو، فيما يقام نهائي بطولة كرة القدم لذوي الإعاقة السمعية في 21 مايو.

استمرار تلقي طلبات الترشح لجائزة «البصمة الرياضية»

يواصل مجلس دبي الرياضي تلقي طلبات التسجيل للترشح لجائزة «البصمة الرياضية.. قدرات بلا حدود»، التي أطلقها المجلس، ومؤسسة وطني الإمارات، ضمن فئات جائزة «وطني الإمارات للعمل الإنساني»، التي تحمل شعار «هذا ما كان يحبه زايد»، وذلك في إطار محور التنافس «مسؤولية العمل الإنساني في القطاع الرياضي»، التي تهدف إلى تشجيع العمل التطوعي في المجال الرياضي من خلال المبادرات المجتمعية التي تحقق الأهداف الإنسانية، بحيث يكون لتلك المبادرات أثر إيجابي في القطاع الرياضي، وضمن فئتي الأفراد والمؤسسات من خلال إنجازات سبق لها أن حققت نجاحات على المستوى المحلي.