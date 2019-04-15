«سجايا فتيات الشارقة» تتوّج الفائزات ببطولة السباحة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اختتمت بطولة «سجايا فتيات الشارقة» الأولى للسباحة الحرة وسباحة الظهر، أول من أمس، التي استهدفت الفتيات ضمن فئتين مختلفتين، الأولى من عمر 13 إلى 15 عاماً، والثانية من 16 إلى 18عاماً.

وفازت بالمركز الأول ضمن الفئة الأولى دون 15 سنة، آمنة سعيد مطر، وحصدت آلاء إبراهيم المركز الثاني، وحصلت هند خالد الحمادي على المركز الثالث، وفي الفئة الثانية تحت سن 18 عاماً، فازت سارة أحمد مراد بالمركز الأول، ومارية أحمد الزرعوني بالمركز الثاني، وميرة إبراهيم سالم بالمركز الثالث.

وقالت الشيخة عائشة خالد القاسمي، مديرة «سجايا فتيات الشارقة»: «تنظيم بطولة (سجايا للسباحة) يجسّد أحد أبرز أهدافنا في بناء جيل من الفتيات الموهوبات والمميزات في مختلف المجالات، في سبيل إثراء المشهد الرياضي النسوي في إمارة الشارقة والدولة، وتكوين فرق قادرة على المنافسة، والمشاركة في البطولات على المستويات المحلية والإقليمية».