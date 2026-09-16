«ربع قرن للمسرح» يُوسّع آفاق منتسبيه بتجربة عالمية

في تجربة دولية تفتح أمام منتسبيه آفاقاً جديدة للتعلم والتعرف إلى الممارسات الفنية العالمية، ينظم مركز «ربع قرن للمسرح وفنون العرض»، أحد المراكز التخصصية التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، زيارة إلى مدينة شارفيل - ميزيير الفرنسية، تزامناً مع فعالية «Temps d’M 2026» من 16 إلى 20 الجاري، بما يسهم في إثراء معارفهم وتطوير خبراتهم الفنية.

ويتيح حضور الفعالية لمنتسبي المركز فرصة الاطلاع عن قرب على منظومة فنية متكاملة تجمع بين الممارسة والتدريب والإنتاج والبحث، من خلال برنامج متنوع يشمل عروضاً في فنون العرائس، وورشاً متخصصة في صناعتها وتحريكها، إلى جانب اللقاءات المهنية والجلسات المعرفية والتجارب الأدائية.

وتأتي التجربة ضمن توجه «ربع قرن للمسرح وفنون العرض» نحو توفير مساحات وتجارب نوعية تتيح للمنتسبين، وفق مستوياتهم المعرفية وفئاتهم العمرية، وتطوير أدواتهم الفنية والشخصية، بما يتجاوز حدود التدريب التقليدي إلى التعلم من التجارب والممارسات العالمية والتفاعل المباشر مع بيئات فنية متنوعة.

ويسعى المركز من خلال برامجه إلى بناء شخصية المنتسب معرفياً وجسدياً، وتنمية مهارات التواصل واللغة العربية الفصحى ولغة الجسد، وتعزيز قدرته على الملاحظة والنقد البنّاء، إلى جانب تمكينه من القيادة والعمل ضمن الفريق، والتفاعل الإيجابي مع الآخرين، بما يعزز حضوره وثقته وقدرته على إيصال رسالته إلى الجمهور.

ويتطلع المركز من خلال هذه التجربة إلى تبادل الخبرات وبناء قنوات للتواصل مع الفنانين والممارسين والمؤسسات المتخصصة، واستكشاف فرص التعاون في التدريب والإقامات الفنية.