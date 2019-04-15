فرص متكافئة لـ 4 أندية «هواة» نحو «المحترفين»

المصدر: محمد فاضل ــ الفجيرة

كشف الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى عن تنافس مثير لم تتحدد فيه ملامح الفريقين الصاعدين للمحترفين، على الرغم من تبقي جولتين فقط على ختام المسابقة، في ظل وجود أربع فرق مازالت حظوظها متساوية لبلوغ «الأضواء».

وتمتلك أندية العروبة (33 نقطة) وخورفكان (32 نقطة) والحمرية وحتا (31 نقطة) فرصاً متكافئة، للحصول على هدفها باحتلال أحد المركزين الأول والثاني.

وما يزيد من صعوبة التكهنات خوض ثلاثة من الفرق الأربعة مواجهات مباشرة، باستثناء خورفكان الذي سيلعب مع صاحبي المركزين الأخيرين، مصفوت والتعاون، بينما سيواجه العروبة فريق الحمرية الذي يحتل المركز الثالث، قبل أن يلتقي دبا الحصن صاحب المركز الخامس، وتبدو مهمة الحمرية الأصعب، لكونه سيواجه الأول (العروبة) والرابع (حتا)، وسيتواجه حتا مع سادس الترتيب فريق مسافي، ويختتم مبارياته مع الحمرية. وكانت نتائج الجولة 16 لدوري الدرجة الأولى قد أسفرت عن فوز العروبة على العربي (2-1)، والحمرية على مسافي (2-صفر)، وحتا على خورفكان (1-صفر)، وهي النتيجة التي أدخلت حتا منافساً قوياً على الصعود.