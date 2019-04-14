منتخب الرماية يطمح إلى التأهل الأولمبي في مونديال العين

المصدر: العين - الإمارات اليوم

تقام، اليوم، على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، منافسات اليوم السادس من كأس العالم للرماية (العين 2019)، حيث يطمح نجوم المنتخب إلى المنافسة في ألقاب البطولة، والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وتقام، اليوم، منافسات رماية الأطباق من الأبراج (الإسكيت)، من خلال جولتين بإجمالي 50 طبقاً، فيما تستكمل رماية السيدات برماية جولتين أيضاً.

يقود المنتخب الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وبمشاركة سيف بن فطيس ومحمد حسن، في مواجهة 112 منافساً، بينهم ابرز نجوم اللعبة في العالم، الذين تم تأهلهم لطوكيو، وفي مقدمتهم الأسطورة هانكوك والفرنسي إيمانويل، والإيطاليان غابريل روسيتي وريكاردو فيليبي، والنرويجي إيرك واتندال، والأميركي فرانك ثومبسون.