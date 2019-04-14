4 أرقام قياسية غير مسبوقة للشارقة في «الاحتراف»

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

اقترب فريق الشارقة كثيراً من العودة إلى منصة التتويج في الدوري، وتحقيق أول لقب له في عصر الاحتراف، حيث يحتاج إلى تسع نقاط فقط، بغض النظر عن نتائج بقية منافسيه، وأولهم الوصيف شباب الأهلي.

ويتمنى «الملك»، الذي فاز على بني ياس 2-1 في الجولة 20 من دوري الخليج العربي، ووصل إلى النقطة 50، أن يكسر عقدة الدوري المستمرة منذ 23 عاماً.

وحقق الشارقة هذا الموسم أربعة أرقام قياسية لأول مرة منذ بداية الاحتراف، الأول وصوله إلى 50 نقطة.

والثاني عدم تلقيه أي خسارة طوال 20 مباراة متتالية، والثالث هو الحضور الجماهيري المكثف، الذي وصل إلى معدل 8000 متفرج وأكثر في بعض مبارياته.

أما رابعها فهو دخول مهاجمَين في صفوفه ضمن المنافسين على لقب الهداف، وهما البرازيليين ويلتون سواريز بـ16 هدفاً، ومواطنه كورنادو رجل مباراة بني ياس، بعد أن وصل إلى 12 هدفاً، بالإضافة إلى صناعته ثمانية أهداف، وهذا ما لم يحققه أي لاعب في الشارقة منذ 2008-2009.

ويواجه الملك في الجولات الثلاث المقبلة، العين وكلباء ودبا، وفي حال الفوز سيتوج، حتى لو فاز شباب الأهلي، لأنه بفوز الأخير في المباريات الست المتبقية سيبلغ 59 نقطة، ووقتها ترجح كفة الشارقة بالمواجهات المباشرة (فاز ذهاباً وإياباً).

الأرقام الـ 4 للشارقة

1- الوصول إلى ٥٠ نقطة.

2- لعب 20 جولة حتى الآن دون هزيمة.

3- لاعبان في صفوفه ينافسان على لقب هداف الدوري.

4- حضور جماهيري يتعدى 8000 آلاف متفرج في بعض المباريات.