عجمان يكتب التاريخ بأول فوز على العين في «المحترفين»

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

تلقى العين خسارة كبيرة على ملعبه وأمام جمهوره على يد عجمان برباعية نظيفة، أمس، ضمن الجولة 20 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، تسببت في تراجعه للمركز الرابع في جدول الترتيب بعد أن تجمدت نقاطه عند 38، خصوصاً بعد فوز الجزيرة في التوقيت نفسه خارج ملعبه على اتحاد كلباء 4-2، وخطف المركز الثالث من الزعيم بـ40 نقطة.

والخسارة هي الأولى لعجمان على العين في عصر الاحتراف بدوري الخليج العربي، وهي السادسة للعين في الموسم الحالي، إذ تلقى الهزيمة من الجزيرة ذهاباً 1-2 وإياباً 1-5، كما خسر من الشارقة 1-2 ومن الظفرة 0-3، ومن شباب الأهلي 0-2.

وبات «الزعيم» مطالباً بالفوز في جميع مبارياته المقبلة وخسارة منافسيه شباب الأهلي والجزيرة من أجل الحصول على البطاقة التي تؤهله للمشاركة في الموسم المقبل بدوري أبطال آسيا، بعد أن تضاءلت حظوظه بشكل كبير في المنافسة على اللقب مع فريق الشارقة المتصدر بعد أن توسع الفارق معه لـ12 نقطة قبل ست جولات من نهاية المسابقة.

وأكمل العين المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 79 حينما غادر المدافع محمد فايز أرضية الملعب بسبب الإصابة المؤثرة التي تعرض لها في وقت كان مدرب الفريق، الاسباني خوان كارلوس غاريدو، استنفد جميع التبديلات الثلاثة بدخول كل من ريان يسلم وسعيد جمعة وخالد عبدالرحمن.

واستغل الفريق الضيف خطأ مشتركاً وقع فيه خط دفاع العين ليسجل هدف التقدم في الدقيقة 29 حينما اصطدم محمد فايز بإسماعيل أحمد خلال محاولاتهما إبعاد إحدى الكرات، لكنها وصلت لمهاجم فريق عجمان، النيجيري ستنالي نكا، عن طريق الخطأ مكنته من الانفراد بالحارس خالد عيسى ووضعها في شباكه بكل سهولة، رغم محاولات المدافع إسماعيل إبعادها.

وواصل عجمان سيطرته الإيجابية على المباراة من خلال انتشاره التكتيكي، واستطاع أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 42 حينما وقع المهاجم جمال معروف في خطأ حينما حاول تشتيت إحدى الكرات من داخل منطقة جزاء فريقه، لكنها تحولت لتمريرة متقنة وصلت للاعب عبدالله مال الله خارج منطقة الجزاء، الذي سددها بكل قوة لتصطدم بالمدافع إسماعيل أحمد وتغير مسارها وتدخل الشباك.

وافتتح «البرتغالي» الشوط الثاني على أفضل ما يكون حينما وسع الفارق مع أصحاب الأرض بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 51 بواسطة لاعبه المغربي عادل هرماش من كرة رأسية، حينما ارتقى فوق جميع لاعبي العين وحول الكرة الركنية برأسه للشباب، لم تفلح محاولات الحارس خالد عيسى في التصدي لها.

وعجز العين عن الاستفادة من الفرص التي حصل عليها، وفي المقابل لم يكتفِ عجمان بالأهداف الثلاثة التي سجلها، إذ عاد وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 90 بواسطة اللاعب البرازيلي فاندر فييرا، حينما استغل خطأ وقع فيه المدافع إسماعيل أحمد خلال محاولته إرجاع الكرة لحارسه خالد عيسى، لكن البرازيلي فييرا قطعها وانفرد بالحارس قبل أن يضعها في الشباك.

حضور زلاتكو يثير الجدل

تسبب حضور مدرب المنتخب الكرواتي، المدرب السابق لفريق العين، زلاتكو داليتش، للمباراة أمس، من داخل الملعب برفقة عضو مجلس إدارة الفريق، محمد عبيد حماد؛ في حالة من الجدل، وانتشرت أقاويل بقرب عودته لتدريب «الزعيم». يذكر أن المدرب الحالي للفريق، الاسباني خوان كارلوس غاريدو، يرتبط مع العين بعقد لنهاية الموسم فقط، لكنه قابل للتجديد بعد موافقة الطرفين.

الحكم يراجع «الفار» 6 مرات

استعان حكم مباراة العين وعجمان، يعقوب جاسم، بحكم الفيديو محمد عبيد خادم ومساعده خالد نجم ست مرات خلال الشوط الأول من أجل اختيار القرار التحكيمي الصحيح، على غرار الكرة التي لم تدخل بمحيطها الكامل مرمى حارس العين خالد عيسى.

الجمهور

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البطاقات

العين:

مهند العنزي وسعيد جمعة.

عجمان:

محمد أحمد.

التبديلات

العين:

دخول ريان يسلم وسعيد

جمعة وخالد عبدالرحمن، بدلاً

من كايو لوكاس ومهند العنزي

وخالد عبدالرحمن.

عجمان:

دخول إسماعيل البلوشي

وسعود فكر، بدلاً من ستانلي

نكا ومامي تيام.

رجل المباراة

لاعب عجمان

ستنالي نكا.

دون المستوى

لاعب العين

إسماعيل أحمد.