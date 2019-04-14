«سيدات النصر» يتوّجن بكأس اليد

المصدر: جوني جبورـــ دبي

توّج فريق سيدات نادي النصر بكأس رئيس الدولة لكرة اليد، بعد فوزه على سيدات الجزيرة «29-25»، في المباراة التي جمعتهما، أمس، على صالة نادي شباب الأهلي.

وأكملت سيدات النصر ثنائية الموسم، خصوصاً أن الفريق الذي تأسس في 2018 نجح، فبراير الماضي، في الفوز بلقب بطولة الدوري العام للسيدات، بتغلبه في النهائي على الجزيرة «31-29».

وعقب انتهاء المنافسات، قاما عضوا الاتحاد، أنيسة الشدادي وعبدالله الكعبي، يرافقهما نائب رئيس شركة النصر للألعاب الرياضية مروان سنكل، ومشرفة اللعبة في نادي النصر نسرين بن درويش، وعضو لجنة الألعاب في نادي الجزيرة عوض هويشل، بتتويج سيدات الجزيرة بالميداليات الفضية، والنصر بالميداليات الذهبية وكأس البطولة.

كما حرص اتحاد اللعبة على تكريم أفضل حكمة نسائية في الموسم، ممثلة بنوال مبارك، وزميلتها أمل ناصر التي توّجت كأفضل حكمة ناشئة.