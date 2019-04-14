المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تجميد

علمت «الإمارات اليوم» بوجود توجهات في عدد من الأندية تتعلق بعودة تجميد نشاط كرة السلة على صعيد فرق الرجال، في ظل صعوبات تعانيها لعدم وجود الصالات الخاصة لممارسة اللعبة، إضافة إلى زيادة حجم الإنفاق، والرغبة في التركيز على المراحل السنية.

إيغور

احتفل لاعب الشارقة إيغور كورنادو على طريقته الخاصة بفوز فريقه في بن ياس في الجولة 20، والتي شهدت تسجيله هدفين. وقال في حسابه عبر «إنستغرام»: «قالو إننا لن نحتفل هنا»، في إشارة إلى أن بني ياس لم يخسر هذا الموسم على ملعبه.

تدريب

أدى البرازيليان فابيو ليما ورونالدو مينديز تدريباً على استاد الوصل، أول من أمس، قبل بداية مباراة «الإمبراطور» أمام شباب الأهلي، رغم خروجهما من قائمة الفريق بداعي الإصابة، إذ يجهزهما الجهاز الفني للمشاركة أمام ذوب آهن الإيراني في دوري أبطال آسيا الأسبوع المقبل.