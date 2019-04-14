مفكرة اليوم

المصدر:
  • دبي-الامارات اليوم.
التاريخ:

الكونفيدرالية الإفريقية

الصفاقسي - نكانا 20:00

الزمالك - حسنية أكادير 23:00

نهضة بركان - غور ماهيا 23:00

الدوري الإنجليزي

كريستال - مان سيتي 17:05

ليفربول - تشيلسي 19:30

الدوري الإسباني

بلد الوليد - خيتافي 14:00

أتلتيك بيلباو - فاليكانو 16:00

ريال سوسييداد - إيبار 18:15

جيرونا - فياريال 20:30

فالنسيا - ليفانتي 22:45

الدوري الإيطالي

تورينو - كالياري 14:30

فيورنتينا - بولونيا 17:00

ساسولو - بارما 17:00

سامبدوريا - جنوى 17:00

كييفو فيرونا - نابولي 20:00

فروسينوني - إنتر ميلان 22:30

الدوري المصري

المصري - الإسماعيلي 19:30

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