مفكرة اليوم

الكونفيدرالية الإفريقية
الصفاقسي - نكانا 20:00
الزمالك - حسنية أكادير 23:00
نهضة بركان - غور ماهيا 23:00
الدوري الإنجليزي
كريستال - مان سيتي 17:05
ليفربول - تشيلسي 19:30
الدوري الإسباني
بلد الوليد - خيتافي 14:00
أتلتيك بيلباو - فاليكانو 16:00
ريال سوسييداد - إيبار 18:15
جيرونا - فياريال 20:30
فالنسيا - ليفانتي 22:45
الدوري الإيطالي
تورينو - كالياري 14:30
فيورنتينا - بولونيا 17:00
ساسولو - بارما 17:00
سامبدوريا - جنوى 17:00
كييفو فيرونا - نابولي 20:00
فروسينوني - إنتر ميلان 22:30
الدوري المصري
المصري - الإسماعيلي 19:30