خورفكان يستقبل حتا في قمة «الهواة» اليوم

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يستقبل نادي خورفكان عند الساعة 17:50 من مساء اليوم ضيفه حتا في أهم مباريات الجولة الـ16 لدوري الدرجة الاولى، لأهميتها في تحديد ملامح الفريقين الصاعدين للعب في الموسم المقبل بدوري الخليج العربي، وفي التوقيت نفسه سيلعب الذيد مع مصفوت.

ويبلغ رصيد خورفكان 32 نقطة في المركز الثاني، ويمتلك حتا 28 نقطة بالمركز الرابع.

وأسفرت مباريات أمس عن فوز العروبة على العربي 2-1، حيث سجل لصالح الفائز العماني خليل نصيب (23)، والبرازيلي اديلسون بيريرا (42)، وللعربي الروماني ميهاي (90+3)، كما فاز الحمرية على مسافي بهدفين دون مقابل، عبدالله حسن (6)، والبرازيلي توماس المينو باستوس (54).

وبهذه النتائج، أصبح رصيد العروبة 33 نقطة بالصدارة (مؤقتاً)، والحمرية (31 نقطة) بالمركز الثالث، وتبقى لكل من الفائزين مباراتان أهمهما التي ستجمع الفريقين في الجولة المقبلة، حيث يحتاج العروبة الى الفوز أو التعادل للاقتراب من الصعود، بينما يلزم الحمرية الفوز فقط لتعزيز حظوظ الصعود.

وفي مباراة أخرى، تعادل دبا الحصن مع التعاون بثلاثة أهداف لمثلها، حيث سجل لصالح دبا الحصن الايفواري أحمد نينجادو (60) واليمني عبدالواسع المطري (64) والبرازيلي فينيكيوس (69)، بالمقابل سجل للتعاون فهد مبارك (45، 58) وعبدالله المصلحي (66).