المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

محاضرة

ذكر نادي الشارقة على صفحته في «توتير» أن استشاري العلاج الطبيعي، الدكتور محمد البديوي، سيقدم محاضرة عن تأهيل جراحة الركبة في مؤتمر الإمارات الدولي السابع لجراحة العظام بالأكاديمية الطبية بجامعة محمد بن راشد بمدينة دبي الطبية، اليوم.

نيغريدو

اختار حارس مرمى منتخب إسبانيا السابق، إيكر كاسياس، تصديه لكرة خطرة من لاعب النصر، الإسباني ألفارو نيغريدو، ضمن أفضل ثلاثة تصديات له أثناء لعبه مع ريال مدريد في الدوري الإسباني لمدة 16 عاماً، وذلك عندما كان يلعب نيغريدو في صفوف إشبيلية.

تعثر

كشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» عن تعثر مفاوضات ضم محترف أجنبي إلى أحد أندية الدولة في لعبة جماعية، قبيل مشاركة الفريق في بطولة خليجية، وذلك بعد أن أصر وكيل اللاعب على شروط تعجيزية تتعلق بالجانب المادي.