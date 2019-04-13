كأس السلة حائر بين النصر وشباب الأهلي

المصدر: جوني جبورـــ دبي

يلتقي فريقا النصر وشباب الأهلي، في الثامنة من مساء اليوم، على صالة الوصل، بنهائي كأس رئيس الدولة لكرة السلة لمرحلة الرجال، في مباراة نهائية تعد تكراراً للقائهما نهاية الشهر الماضي على لقب بطولة الدوري العام.

وتعد مباراة اليوم بمثابة النهائي الثالث على التوالي للنصر في بطولات الموسم المحلي، بعد أن نجح في خطف أول ألقاب المسابقات الأربع المحلية لمرحلة الرجال، بحصده لقب كأس نائب رئيس الدولة، قبل أن يستعيد شباب الأهلي تألقه وينجح في حصد لقب الدوري الذي جاء على حساب النصر، ويطمح كلا الفريقين في مباراة اليوم لخطف لقبه الثاني في الموسم، في ظل تقارب مستوييهما.

وجاء تأهل كل من النصر وشباب الأهلي إلى النهائي بتخطيهما بنجاح، الثلاثاء الماضي، الدور نصف نهائي، عقب فوز العميد على البطائح «97-82»، وتخطي شباب الأهلي حاجز الـ100 نقطة في طريقه لتسجيل انتصاره العريض على بني ياس «115-80».

وتعد مواجهة اليوم مصرية خالصة على صعيد الجهازين الفنيين للفريقين، إذ يعتمد المصري أحمد مرعي في الجمع بين ثنائية الدوري والكأس على خدمات تسعة من عناصره الدوليين، يتقدمهم قيس عمر، والشقيقان سعيد ومحمد مبارك، وخليفة خليل، وراشد ناصر، والسنغالي مامدو.