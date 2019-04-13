«النمور» يطلب «الأمان» من الجزيرة

المصدر: محمد فاضل ــ الشارقة

يتطلع فريق اتحاد كلباء لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه منذ ست مباريات لم ينتصر خلالها، وتحقيق فوز يؤمّن بقاؤه بشكل كبير في دوري الخليج العربي، وذلك حين يستضيف الجزيرة الساعة السادسة إلا 10 دقائق، ضمن الجولة 20 لدوري الخليج العربي.

ولم يذق النمور طعم الفوز منذ منتصف ديسمبر الماضي، حين انتصر على الوصل 3-1 في الجولة 13، تلا ذلك تعرضه للخسارة في مباريات أمام شباب الأهلي والظفرة والوحدة، بينما تعادل في ثلاث أخرى أمام الإمارات والنصر والفجيرة، مضيعاً 15 نقطة مهمة. ويبلغ رصيد كلباء 21 نقطة بالمركز الـ10، مقابل 37 للجزيرة الرابع.

وفوز النمور سيقربه من البقاء بنسبة 90%، بينما يبحث الجزيرة عن تحقيق نتيجة الفوز بانتظار نتائج منافسيه على المراكز المتقدمة المؤهلة للمشاركة في البطولة القارية المقبلة.

ويدخل كلباء المباراة مكتمل الصفوف، في حالة نادرة الموسم الحالي، بعد عودة لاعبه حسن يوسف من الإصابة، واستعداده الكامل لخوض المباراة، إضافة إلى جاهزية الكولومبي ريوس. في المقابل الرغبة أكبر لدى نجم وهداف الجزيرة والدوري علي مبخوت لتسجيل هدف أو أكثر للحفاظ على صدارة هدافي الدوري.

وأكد مدرب اتحاد كلباء، الإيطالي فيفياني، أنه يسعى لتحقيق الفوز، ولا يفكر بنتيجة أخرى، وقد أعد الفريق بشكل فني وذهني متكاملين، وبعد أن قام بتصحيح الأخطاء التي وقع بها الفريق في المباريات الماضية، خصوصاً في مباراة الفجيرة التي سجل خلالها مدافعوه هدفين في مرماه، مؤكداً أن فريقه يواصل تقديم الأداء الجيد، لكن كرة القدم لم تنصفه بالنتائج، ووصف الجزيرة بالفريق المميز فنياً، لما يملكه من لاعبين دوليين، إلا أن ذلك لا يمنع أن يقدم فريقه مباراة رفيعة المستوى. يذكر أن الفريقين قد تعادلا في مرحلة الذهاب بهدف لمثله.