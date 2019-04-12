المصدر: دبي-الامارات اليوم.

دعوة

استغرب مراقبون التحول المفاجئ لاتحاد لعبة جماعية في التعامل مع وسائل الإعلام، ومساعيه للتقرب منها، بعدما كان في السابق يتبع أسلوب التعتيم الإعلامي.

مكافآت

علمت «الإمارات اليوم» أن لجنة مهمة في اتحاد لعبة جماعية تدرس زيادة المكافآت المالية المخصصة للحكام.

إدارة

شكا لاعب أجنبي توجيه اللوم إليه دوماً عندما لا يحقق فريقه نتائج جيدة، موضحاً أن إدارة النادي لا ترغب في الإنفاق لتطوير الفريق، وأنه السبب في تراجع النتائج.

إصابة

تأكد غياب لاعب الوصل يوسف أحمد، حتى نهاية الموسم، بعدما أثبت الفحص الطبي إصابته بقطع في الأربطة، إثر الإصابة في مباراة ذوب آهن.

دورة

علمت «الإمارات اليوم» أن اتحاد لعبة جماعية فرض على مدربي الأندية حضور دورة تدريبية دولية، ودفع رسومها، وأنها شرط لقبول اعتمادهم الموسم المقبل.