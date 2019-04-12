العين تشهد أول وقت مستقطع في تاريخ كأس العالم للرماية

المصدر: العين - الإمارات اليوم

شهدت بطولة كأس العالم للرماية، المقامة حالياً في العين، أول وقت مستقطع في تاريخ اللعبة، عندما طلب مدرب منتخب سان مارينو الحصول عليه، على غرار ما يحدث في بطولات كرة السلة والكرة الطائرة، ليضاف هذا المشهد إلى جديد البطولة، التي أعطت الضوء الأخضر للوقت المستقطع بطلب من الأجهزة الفنية. وكانت المنافسات قد تواصلت، أمس، بمسابقة الزوجي المختلط لرماية الأطباق من الحفرة «التراب»، تنافس فيها 48 زوجاً على مدى نحو 10 ساعات متواصلة، إذ بدأ التحدي في الثامنة صباحاً وانتهى في السادسة مساء، بعد أن حصد الزوجي الألماني، الذي ضم كاترين وباول، المركز الأول برصيد 47 طبقاً، وحصل الزوجي الأميركي، آيلر وكارول، على المركز الثاني برصيد 46 طبقاً، أما المركز الثالث فكان من نصيب الزوجي الإيطالي سيفانا وجوفياني برصيد 35 طبقاً.

ويعد خروج زوجي سان مارينو صدمة للمراقبين، بعد أن قدم في بداية النهائيات مستوى مبهراً. وعقب النهائيات قام نائب رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، اللواء عبدالله محمد حميد المهيري، والمندوب الفني الدولي، محمد وهدان، ومدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، محمد راشد الناصري، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، عبدالله الكمالي، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

من جهة أخرى، ينطلق اليوم التدريب الرسمي الأول لرماة الأطباق من الأبراج «الإسكيت»، برماية جولتين للجنسين، ثم يتكرر هذا السيناريو، غداً، برماية ثلاث جولات رسمية للسيدات، تمثل اليوم الأول من بطولة كأس العالم لهن، أما الرجال فسيرمون جولتين فقط، هما اليوم الثاني من التدريب الرسمي، قبل خوض غمار المنافسات وفق النظام الجديد للاتحاد الدولي.

ويمثل المنتخب في البطولة الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وسيف خليفة بن فطيس ومحمد حسن.