بعد أن طلَّق "الأولى" .. حسام حسن يوشك على طلاق زوجته الثانية

كشف محمد شمس، محامي دان آدم زوجة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن تطورات جديدة بشأن ما تردد عن اعتزام الطرفين اتخاذ خطوات للطلاق بعد العديد من الأزمات بينهما الفترة الماضية.

وكان محمد شمس محامي دان آدم، أكد اول من أمس الثلاثاء، أن موكلته تواصلت معه وأبلغته بوجود اتفاق بينها وبين حسام حسن على إنهاء زواجهما ، وأنه كان في طريقه للجلوس معهما لمعرفة الأسباب التي أوصلتهما لهذه النتيجة.

قبل أن يعود شمس ليوضح في تصريحات جديدة، امس الأربعاء، أن الأزمة بين دان آدم والمدير الفني لمنتخب مصر انتهت بالصلح، موضحا أنه لم يحدث انفصال وعلاقتهما مستقرة.

وكانت الخلافات تصاعدت بقوة الفترة الماضية إثر مشادة وقعت في منطقة الساحل الشمالي بمصر خلال إحدى الحفلات، بين زوجة حسام حسن الأولى هويدا الغرباوي وزوجته الثانية دان آدم، لينتهي الأمر بطلاق الزوجة الأولى.

وكانت دان آدم كشفت في وقت سابق تفاصيل المشاجرة الأخيرة التي وقعت بينها وبين زوجة حسام حسن الأولى، موضحةً أنها فوجئت بوجود ابنتي مدرب منتخب مصر في أحد الفنادق بمنطقة الساحل الشمالي، قبل أن تتعرض لهجوم منهما، ما تسبب في اندلاع شجار كبير انتهى بتعرض حسام حسن لحالة إغماء.

يذكر أن حسام حسن جدد مؤخرا عقده مع منتخب مصر حتى عام 2030، من أجل التخطيط للتأهل إلى بطولة كأس العالم 2030 المقبلة، بعد الأداء الذي قدمه الفراعنة في نسخة 2026، والتي شهدت وصول المنتخب إلى دور الـ16 من المونديال للمرة الأولى في تاريخ مصر.