إيقاف كوستا 8 مباريات لإهانة الحكم

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

فرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أمس، عقوبة الإيقاف لثماني مباريات محلية بحق مهاجم أتلتيكو مدريد دييغو كوستا، على خلفية إهانته الحكم، خلال مباراة ضد المتصدر برشلونة، الأسبوع الماضي، ما ينهي موسمه الحالي في الدوري المحلي لكرة القدم.

وطرد كوستا في الشوط الأول من المباراة، التي أقيمت بضيافة النادي الكاتالوني، وانتهت بخسارة فريقه صفر-2 بهدفين متأخرين للأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروغوياني لويس سواريز، في نتيجة منحت برشلونة حامل اللقب والمتصدر، فارق 11 نقطة مع أتلتيكو مدريد الثاني.

وبهذه النتيجة، ضمن برشلونة عملياً اللقب، وينتظر الحسم بشكل رسمي في الدوري الذي تبقى سبع مباريات فقط على نهايته هذا الموسم.

وأوضحت اللجنة التأديبية في الاتحاد الإسباني، أمس، أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً، عوقب بالإيقاف ثماني مباريات، أربع منها سببها «الإهانات التي وجهها اللاعب إلى الحكم» جيل مانزانو، والأخرى للشدة في التعامل مع الحكم، و«إمساكه» بذراعه. وأورد الحكم في تقرير المباراة أن كوستا «وجّه إهانة إلى والدته»، وأمسك بذراعه للحؤول دون رفعه البطاقة الصفراء في وجه لاعبين في أتلتيكو.