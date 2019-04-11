20 ميدالية تلمع على صدر أبطال «تايكواندو الشارقة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

واصل تايكواندو نادي الشارقة حصد البطولات المحلية، وتمكن من التتويج ببطولة الإمارات المفتوحة للبومسا للتايكواندو، بعد أن ظفر بثلاث كؤوس وضعته في الصدارة، حيث تمكن الفريق من الظفر بكأس المركزين الأول والثالث (ذكور) جامعاً 13 ميدالية ملوّنة، فيما نالت (الإناث) كأس المركز الثاني بسبع ميداليات.

واحتضنت صالة الألعاب الرياضية في نادي الشارقة بالحزانة، البطولة التي جرت على مدار يومين، وسط إقبال للأندية والمراكز التي بلغت تسعة أندية ومراكز، وبمشاركة واسعة من اللاعبين الذين تجاوز عددهم 60 لاعباً.

وأعرب عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الفردية، المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عن سعادته بالنتيجة التي تحققت، وقال إن «الألعاب الفردية بالنادي أصبحت تنافس نفسها، وتحصل على البطولة تلو الأخرى، بفضل الدعم والاهتمام الكبيرين من مجلس إدارة النادي».