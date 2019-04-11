الهاجري: الوقت الحالي ليس مناسباً للتصحيح الشامل

المصدر: معاذ كمبال - العين

اعترف رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، غانم الهاجري، في رسالة وجهها لجماهير النادي بأنه «لا يوجد عمل من غير تقصير أو أخطاء»، لكنه أكد أن «الوقت الحالي ليس المناسب لتصحيح الملاحظات بالصورة الشاملة»، وذلك في أعقاب موجة الانتقادات التي طالت الفريق أخيراً بسبب النتائج التي تسببت في تراجع «الزعيم» في ترتيب دوري الخليج العربي إلى المركز الثالث، بجانب تضاؤل فرصته في المنافسة في أبطال آسيا، كونه في المركز الأخير بمجموعته.

وقال الهاجري في سلسلة تغريدات عبر «تويتر»: «علينا الايمان والثقة ببعض وإظهار أفضل الصور للعالم الخارجي وإن كان هناك بعض القصور، لا يوجد عمل من غير تقصير أو أخطاء، الكمال لله وحده».

وأضاف: «نعلم بأن البعض من محبة ومن الغيرة على هذا الشعار يشعر بالاستياء ويقوم بردة فعل سلبية بطرق متعددة وبأسلوب مختلف، أتمنى أن نتجاوز ذلك في المرحلة القادمة من أجل الزعيم والشعار فقط، التأثير السلبي لا يخدم الغاية والهدف الذي نتمناه لهذا الكيان، ولا يبعث الامل، ولا يعود بالزعيم الى وضعه الطبيعي الذي يتمناه الجميع ويرجوه».

واعترف بوجود بعض الأخطاء التي تتطلب منهم العمل على تصحيحها، وقال: «نعم هناك الكثير من الملاحظات، وسيتم بإذن الله علاج الممكن منها في أقرب وقت، الآن ليس الوقت المناسب للتصحيح الشامل لتلك الملاحظات، الآن الوقوف خلف الزعيم ولاعبيه ودعمهم حتى آخر محطة هو مطلب علينا جميعاً عمله». وطالب الهاجري جماهير الفريق بضرورة منح اللاعبين الثقة لتقديم الأداء الأفضل.

من جانب آخر، استأنف العين تدريباته على ملعبه استعداداً للمواجهة المهمة التي تنتظره السبت المقبل حين يستقبل فريق عجمان، ضمن الجولة الـ20 لدوري الخليج العربي.

الهاجري قال إن جمهور الفريق مطالب بالوقوف خلف «الزعيم»، ومنح الثقة للاعبين.