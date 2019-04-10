لماذا يفضل العراقي ميمي العين على الاحتراف في أوروبا؟

المصدر: معاذ كمبال – العين

كشف نائب رئيس نادي الشرطة العراقي، وهاب الطائي أن لاعب فريقهم مهند علي الشهير بـ"ميمي" يفضل الانتقال لصفوف فريق العين حامل لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم على العروض الكثيرة التي وصلته في الفترة الماضية.

وقال وهاب في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ستوديو الجماهير": "اللاعب لديه عروض عديدة من أندية أوروبية لها مكانتها الكبيرة كما أن هنالك عروض من اليابان وأندية أخرى لكنه يفضل الانتقال لصفوف فريق العين".

وأكد الطائي أن الأسباب وراء رفض اللاعب للعروض الاوربية شخصية وعائلية، وقال: "حاولنا اقناع اللاعب بالانتقال الى الاندية الاوربية، لكن القرار الاخير يعود له، الإدارة أبلغته أنها سترافقه إلى إيطاليا حال قبول عرض يوفنتوس ولكنه رفض مفضلاً الانضمام إلى نادي العين".