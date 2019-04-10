الهاجري لـ"جماهير العين": الوقت ليس مناسباً للتصحيح الشامل

المصدر: معاذ كمبال – العين

أكد رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، غانم الهاجري في رسالة وجهها لجماهير "الزعيم" أن الوقت الحالي ليس المناسب لتصحيح الملاحظات بصورة شاملة وأنه لا يوجد عمل من غير تقصير أو أخطاء.

وقال الهاجري في سلسلة تغريدات عبر حسابه في "تويتر": "نعم هناك الكثير من الملاحظات وسيتم بأذن الله علاج الممكن منها في أقرب وقت، الآن ليس الوقت المناسب للتصحيح الشامل لتلك الملاحظات، الآن الوقوف خلف الزعيم ولاعبيه ودعمهم حتى آخر محطه هو مطلب علينا جميعا".

وتنتقد جماهير الفريق شركة كرة القدم في النادي بسبب النتائج التي تسببت في تدحرج الفريق في ترتيب دوري الخليج العربي للمركز الثالث بجانب تضاءل فرصته في المنافسة في دوري أبطال آسيا كونه أصبح يتذيل المجموعة بنقطتين فقط بعد ثلاث جولات.

وأضاف الهاجري: "رسالة محب ومخلص للكيان، يا جماهير الزعيم الاوفياء والعاشقين للشعار، معكم عشنا أجمل اللحظات في تاريخ هذا الكيان من انجازات وتحديات وتقلبات، علينا الايمان والثقة ببعض وإظهار أفضل الصور للعالم الخارجي وإن كان هناك بعض القصور، لا يوجد عمل من غير تقصير او أخطاء، الكمال لله وحده".

ووصل: " نعلم بأن البعض من محبة ومن الغيرة على هذا الشعار يشعر بالاستياء وقوم بردة فعل سلبية بطرق متعددة وبأسلوب مختلف، اتمنى أن نتجاوز ذلك في المرحلة القادمة من اجل الزعيم والشعار فقط، التأثير السلبي لا يخدم الغاية والهدف الذي نتمناه لهذا الكيان ولا يبعث الامل ولا يعود بالزعيم لوضعه الطبيعي الذي يتمناه الجميع ويرجوه".

وطالب الهاجري من جماهير الفريق بضرورة منح اللاعبين الثقة لتقديم الأداء الأفضل، وقال: "الجميع ينتظر منكم الكثير وعلينا التركيز على تجديد الثقة بالجميع لتحقيق أفضل ما يمكن تحقيقه ونشاهد الزعيم كما نتمنى وأن يعود كما عهدناه، المحب لا يشوه صورتك أمام العالم حتى ولو كان بها بعض الخلل، فقط الحاسد والحاقد من يقوم بذلك، علينا التفريق بينهم لكي لا تختلط علينا الامور في زحمة الاحداث".