تعاون مشترك لأرشفة الرياضة في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بحث مجلس الشارقة الرياضي في اجتماع مع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، الأحد الماضي، بمقر الهيئة، سبل التعاون المشترك، والتنسيق حول أهمية عمل التقارير التلفزيونية والأرشيفية التي تتناول النشاط الرياضي، وعكس البنية التحتية الحديثة والمتطورة في الإمارة. حضر الاجتماع الأمين العام للمجلس، عيسى الحزامي، ومدير إدارة التطوير الرياضي، خالد الناخي، ومديرة إدارة الإتصال الحكومي بالإنابة، زكية المشرخ، ورئيسة قسم الأنشطة المجتمعية، عفراء المشغوني، ومدير قناة الشارقة الرياضية، راشد العوبد، ومدير إدارة الأنشطة والفعاليات بالقناة، عامر الغيثي.