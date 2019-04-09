ماذا قال خالد عيسى بعد تصديه لـ 9 تسديدات أمام الدحيل؟

المصدر: معاذ كمبال - العين

أعاد حارس مرمى فريق العين، الدولي خالد عيسى اكتشاف نفسه واستعاد المستوى المميز الذي كان قد قدمه مع "الزعيم" خلال كأس العالم للأندية لكرة القدم، وذلك بعد أن قاد فريقه مساء اليوم للتعادل الإيجابي 2-2 خارج ملعبه أمام مستضيفه فريق الدحيل القطري ضمن الجولة الثالثة لحساب المجوعة الثالثة في دوري أبطال آسيا.

وتصدى الحارس الدولي لـ9 تسديدات على مرماه على مدار الشوطين من أصل 11 هجمة قادها المنافس ليقود فريقه للحصول على نقطة مهمة في سباق المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للدور ثمن النهائي للمسابقة القارية.

وقال خالد عيسى في تصريحات صحافية عقب المباراة إن الحصول على نقطة من ملعب منافسهم تعد نتيجة ممتازة مشيراً إلى أن تصديه لـ9 تسديدات كان توفيقاُ من الله وأنه سعيد بتألقه في المواجهة".

وقال: "أعتقد أنه تعادل جيد للفريق، نحن واجهنا منافساً صعباً ولكننا لعبنا على اخطائهم واستثمرنها بالشكل الصحيح ما قادنا للحصول على نقطة أعتقد أنها غير مرضية بالنسبة للفريق المنافس".

وكان عيسى الذي ينتهي عقده مع "الزعيم" في نهاية الموسم الحالي ظهر بصورة مميزة خلال مشوار فريقه في كأس العالم للأندية وكان له الفضل في قيادة العين للمباراة النهائية بتألقه في ركلات الترجيح أمام تيم ويلغنتون النيوزلندي وريفير بليت الأرجنتيني.