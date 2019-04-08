اتحاد الطائرة يحدد توقيت "كلاسيكو" بين العين وشباب الأهلي في النهائي

المصدر: معاذ كمبال – العين

حدد اتحاد الإمارات للكرة الطائرة توقيت انطلاقة مباراتي الذهاب والإياب لنهائي الدوري العام للرجال التي ستجمع بين العين وشباب الأهلي دبي.

وتقرر أن تنطلق مباراة الذهاب بين الفريقين في الساعة السابعة والربع من مساء يوم الجمعة القادم على صالة سعيد بن مكتوم في الممزر.

وستسبق إقامة ذهاب المباراة النهائية مواجهة بين الجزيرة وبني ياس في لقاء تحديد المركز الثالث ينطلق في الساعة الخامسة على ذات الملعب.

بينما سيقام لقاء إياب النهائي على الصالة البنفسجية بإستاد خليفة بن زايد يوم في مدينة العين في السابعة والربع من مساء الجمعة 16 أبريل الجاري.

وكان فريق العين تأهل للمباراة النهائية بعد أن أقصى فريق بني ياس حامل اللقب من نصف النهائي بالفوز عليه ذهاباً وإياباً، بينما صعد شباب الأهلي بفوزه على الجزيرة ذهاباً وإياباً أيضاً.