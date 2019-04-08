تعديلات على توقيت مباريات الجولة 22 للدوري

المصدر: دبي – معاذ كمبال

أعلنت لجنة دوري المحترفين صباح اليوم عن أجراء تعديلات في توقيت ثلاث من مباريات الجولة 22 من دوري الخليج العربي لكرة الق

وذكر الموقع الرسمي للجنة أن مباراة الإمارات وشباب الأهلي ستقام في 5:55 مساء الأربعاء 24 أبريل الجاري، واتحاد كلباء والشارقة في السادسة مساء الجمعة 26 من الشهر نفسه، ثم بني ياس والعين في 6:05 مساء السبت 27 أبريل الجاري.

وبررت اللجنة التعديلات الجديدة لطلب تلقته من حاملي حقوق البث التلفزيوني لمباريات دوري الخليج العربي (قناة دبي وأبوظبي الرياضيتين).

وترغب قناة دبي وأبوظبي الرياضيتين توفير تغطية تلفزيونية خاصة لنهائي بطولة كأس رئيس الدولة والذي سيجمع فريقي الظفرة وشباب الأهلي يوم الاثنين الموافق 29 من الشهر الجاري.

وبحسب ما ذكرت اللجنة فإن بقية مباريات الجولة 22 لن تتأثر بالتعديلات وستقام في التوقيت المحدد مسبقا في جدول المسابقة.

ويتصدر فريق الشارقة جدول الترتيب برصيد 47 نقطة بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق شباب الأهلي دبي صاحب المركز الثاني وذلك قبل 7 جولات فقط على نهاية الموسم.