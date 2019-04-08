شباب الأهلي يطلب تأكيد صدارة أقوياء اليد من بوابة الوصل

المصدر: جوني جبور - دبي

يطلب فريق شباب الأهلي تأكيد زعامته الترتيب العام لدوري أقوياء اليد، حين يستضيف في الخامسة عصراً الوصل، صاحب المركز الثالث، في مباراة تجمعهما لحساب الجولة الـ14 التي تشهد أيضاً وفي التوقيت ذاته حلول الشارقة الوصيف ضيفاً على الجزيرة، ولقاء صاحب الضيافة النصر مع الوحدة، واستقبال بني ياس لجاره الظفرة. ويسعى شباب الأهلي صاحب رصيد الـ34 نقطة إلى تأكيد أحقيته في الصدارة بفارق الأهداف عن الشارقة، خصوصاً أن شباب الأهلي الساعي لانتصاره الـ12 في البطولة يعول على مزيج من عناصر الخبرة واللاعبين الشبان الذين قادوا الفريق في مرحلة الذهاب إلى الفوز على الوصل «28-22»، فيما يدخل الإمبراطور مباراته بشعار تعويض تعادله في الجولة الأخيرة أمام العين «18-18».